قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ظهرت علامات ليلة القدر 25 رمضان؟ 8 علامات تؤكد حدوثها
تشكيل مانشستر يونايتد وأستون فيلا قبل موقعة الدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لإعدام شخص أنهى حياة طفل حاول منعه من إلقاء كلب من النافذة ببور سعيد
أخبار السيارات| أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها.. ميزة ركن السيارات من XPeng Motors الصينية
الخارجية البحرينية تؤكد استمرار الجهود المكثفة لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج
مدبولي: مررنا معًا بالعديد من الأزمات واستطعنا بفضل الله أن نتخطى كل التحديات
وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة عن عمر 72 عامًا
مصدر بالزمالك: بنسبة 90% سيتم حل أزمة القيد
موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يظهر أساسيا لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند
صراع صامت بين فانس وروبيو.. انقسام في البيت الأبيض بشأن حرب إيران
مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج الوطني وتأمين كل مستلزمات الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية

ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لأداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

استعراض الموقف التنفيذي للموجة ال٢٨ لإزالة التعديات 

وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي استعراض الموقف التنفيذي للموجة ال٢٨ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتعامل مع البناء المخالف ، حيث أكدت د.منال عوض حرص الوزارة على المتابعة الدورية لجهود المحافظات في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعديات على أملاك وأراضي الدولة.

 وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة الفورية من الأجهزة التنفيذية والأحياء والمدن بالمحافظة لأي مخالفات جديدة في المهد والتعامل بحزم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.

الإسراع في فحص الملفات الخاصة بمنظومة التقنين

 كما وجهت الدكتورة منال عوض ،  بأهمية الإسراع في فحص الملفات الخاصة بالمواطنين والمقدمة علي منظومة التقنين والتصالح على بعض مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر جهود تحسين الخدمات المحلية وتطويرها ، حيث أشارت د.منال عوض أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية بما يحقق رضاهم والعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدمة، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل

 كما حرصت الوزيرة علي التعرف علي جهود المحافظة في تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مكانة سياحية متميزة.

كما تناول الاجتماع ملف المحميات الطبيعية بالمحافظة، حيث أكدت د. منال عوض أهمية الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، والعمل على تحقيق التوازن بين جهود الحفاظ على البيئة ودعم النشاط السياحي، بما يضمن الاستغلال الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آليات وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل بالمواقف وتطبيق تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على سرعة حلها، مشيرة إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع المواطنين بمختلف مدن المحافظة لرصد المشكلات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الجاري، حيث شددت د.منال عوض ، علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد البرقي عن تقديره للدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية والبيئة لكافة المشروعات والملفات التنموية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بكافة المدن والأحياء، خاصة في المدن السياحية، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة ويواكب مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية في مصر.

كما شدد الدكتور وليد البرقي ، علي استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلًا عن متابعة انتظام العمل بالمواقف وتطبيق التعريفة المقررة، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الاستمرار في تطوير المراكز التكنولوجية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة بصورة سريعة وميسرة.

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

ترشيحاتنا

مسرحية لعب ولعب

«لعب ولعب» على المسرح للأطفال في ثاني أيام عيد الفطر

هاجر أحمد

هاجر أحمد: كواليس أب ولكن تجربة إنسانية قبل أن تكون فنية

وائل عبد العزيز

وائل عبد العزيز يسخر من شائعة حبسه 10 أشهر

بالصور

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد