سميرة عبدالعزيز تكشف وصية زوجها قبل رحيله: "لا تتركي الفن أبدا"

علقت الفنانة سميرة عبدالعزيز على وصية زوجها الراحل لها قائلة: “كان له وصية قبل وفاته: لا تتركي الفن أبدًا”.

وقال لي: “الفن شيء جميل جدًا في حياتنا، وإذا قدمتيه بطريقة محترمة فلا تتخلي عنه أبدًا.. رحم الله روحه، وكانت وصيته تحذيرًا ألا نترك الفن في يد من لا يقدره”.



وأضافت خلال حوارها في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم:

«أنا مستمرة حتى اليوم في تقديم فن جاد ومحترم، وأحرص على إسعاد الجمهور بمستوى فني راقٍ، كما تعلمت من وصيته».



وحول بدايتها الفنية، قالت: “البداية كانت على خشبة المسرح القومي، الذي أعتبره بيتي الحقيقي، وحتى لو لم أعمل فيه لفترة، أظل أتابع المسرحيات وأجلس على خشبته، فأنا عاشقة للمسرح. وقد أطلق عليّ النقاد لقب 'قيصرة المسرح'، لكنني أراه مجرد تقدير لما قدمته بحب وإخلاص”.