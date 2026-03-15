قوافل الهلال الأحمر الطبية تقدم الرعاية الصحية للأهالي في 4 محافظات

أطلق الهلال الأحمر المصري أربع قوافل طبية، خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس، استهدفت محافظات: الدقهلية والغربية، وأسيوط، وسوهاج، في إطار جهود الجمعية لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وقدمت القوافل خدمات الفحص الطبي للأهالي من خلال عددًا من العيادات تضم تخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الرمد، القلب، الجلدية، إلى جانب توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وشارك متطوعو الهلال الأحمر المصري في تنفيذ أنشطة التوعية الصحية للأهالي، وتقديم خدمات الدعم النفسي، فضلًا عن توزيع مستلزمات العناية الشخصية ودعم المجتمعات المحلية خاصة القرى الأولى بالرعاية بالمحافظات.