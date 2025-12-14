موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة إعلان المقبولين بكلية الشرطة، والتي أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ، نتيجة أعلان المقبولين بكلية الشرطة، والتي أعلنت وزارة الداخلية غدا الاحد نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية خلال الساعات المقبلة نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025، مع توضيح الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، حيث يتم إخطار المقبولين من خلال رسالة نصية واتصال تليفوني على أرقام هواتفهم المسجلة لدى أكاديمية الشرطة.

ويعقد المؤتمر الصحفي داخل مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الأكاديمية، لإعلان أسماء الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة دفعة 2025.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

كما توفر وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025 بالاسم والرقم القومي عبر موقعها الرسمي، فور اعتماد النتيجة من وزير الداخلية، بما يتيح للطلاب والطالبات المتقدمين الاستعلام عنها بسهولة ويسر.

القبول في كلية الشرطة 2025-2026

وكانت أكاديمية الشرطة قد أعلنت رسميًا شروط القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025–2026، بالتزامن مع فتح باب القبول لدفعة جديدة، وجاءت الشروط على النحو التالي:

يشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مُدرجًا على قوائم الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.

يشترط أن يكون المتقدم مصريَّ الجنسية.

يشترط أن يكون من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية.

يشترط ألا يكون المتقدم أو أيٌّ من والديه قد حمل جنسية دولة أخرى.

يشترط أن يكون المتقدم محمود السيرة، حسن السمعة.

يشترط ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية.

يشترط ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يشترط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.