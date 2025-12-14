شيكابالا: محمد صلاح مش بيلعب لوحده .. وهانشوف هايعملوا إيه من غيره

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لا يمكنه تحقيق النجاح بمفرده داخل أي فريق، مشددًا على أن كرة القدم لعبة جماعية في المقام الأول.

وأوضح "شيكابالا" أن صلاح يحتاج دائمًا إلى لاعبين على أعلى مستوى من التركيز والجاهزية الفنية حوله، حتى يستطيع تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، مضيفًا أن أداء الفريق يتأثر بشكل واضح في حال غياب العناصر القادرة على مساعدته.

اختبار حقيقي لليفربول بدون صلاح

وأشار شيكابالا إلى أن غياب محمد صلاح عن صفوف ليفربول، خاصة خلال فترات البطولات القارية مثل كأس الأمم الأفريقية، يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق الإنجليزي. وقال إن الجميع سيشاهد كيف سيتعامل ليفربول مع المباريات في ظل غياب نجمه الأول، وهل سيتمكن اللاعبون الآخرون من تعويض هذا الغياب أم لا، مؤكدًا أن تأثير صلاح لا يقتصر فقط على الأهداف، بل يمتد للحالة الذهنية والثقة داخل الفريق.

توقعات بعد كأس الأمم الأفريقية

وكشف شيكابالا عن إحساسه الشخصي بعدم استمرار محمد صلاح مع ليفربول عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، موضحًا أن الفترة القادمة قد تشهد تطورات كبيرة في مستقبل اللاعب، سواء على مستوى العروض أو الرغبة في خوض تجربة جديدة، في ظل ما يقدمه من مستويات مميزة تجعله محل اهتمام دائم من كبار الأندية.

صلاح العمود الفقري لليفربول

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح يُعد العمود الفقري لفريق ليفربول خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي لم يكن متحمسًا في البداية لتجديد عقده في الموسم الماضي، قبل أن يرضخ في النهاية لضغط الجماهير الكبيرة وشعبية اللاعب الجارفة. وأكد أن صلاح أصبح رمزًا للنادي وجزءًا أساسيًا من هويته داخل وخارج الملعب.