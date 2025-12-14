قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف يحذر: تشكيل جيش كوسوفو الألباني انتهاك صريح لاتفاقيات دايتون
شيكابالا: كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي بس قدر الله وما شاء فعل
السلطات الألمانية تحبط مُخططًا استهدف سوق عيد الميلاد في بافاريا | تفاصيل
«أسلوب القلعة الحمراء يتوافق مع طموحي».. تصريحات نارية من مدرب الأهلي عقب مواجهة الجيش الملكي
قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟
إسلام عيسى: حماس علي ماهر غير طبيعي.. والحديث عن تفويته للأهلي «كلام مُضحك»
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025
إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
«لا تسمع كلام الشامتين»| شريف منير ينضم لصوت «السقا»: كلنا بنحبك يا صلاح والعالم كله معك
«توروب»: دوري أبطال أفريقيا هدفي الأول مع الأهلي هذا الموسم
هدى المفتي: مش محتاجة أتجوز .. والبخل خط أحمر
أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا: محمد صلاح مش بيلعب لوحده .. وهانشوف هايعملوا إيه من غيره

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لا يمكنه تحقيق النجاح بمفرده داخل أي فريق، مشددًا على أن كرة القدم لعبة جماعية في المقام الأول.

وأوضح "شيكابالا" أن صلاح يحتاج دائمًا إلى لاعبين على أعلى مستوى من التركيز والجاهزية الفنية حوله، حتى يستطيع تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، مضيفًا أن أداء الفريق يتأثر بشكل واضح في حال غياب العناصر القادرة على مساعدته.

اختبار حقيقي لليفربول بدون صلاح

وأشار شيكابالا إلى أن غياب محمد صلاح عن صفوف ليفربول، خاصة خلال فترات البطولات القارية مثل كأس الأمم الأفريقية، يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق الإنجليزي. وقال إن الجميع سيشاهد كيف سيتعامل ليفربول مع المباريات في ظل غياب نجمه الأول، وهل سيتمكن اللاعبون الآخرون من تعويض هذا الغياب أم لا، مؤكدًا أن تأثير صلاح لا يقتصر فقط على الأهداف، بل يمتد للحالة الذهنية والثقة داخل الفريق.

توقعات بعد كأس الأمم الأفريقية

وكشف شيكابالا عن إحساسه الشخصي بعدم استمرار محمد صلاح مع ليفربول عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، موضحًا أن الفترة القادمة قد تشهد تطورات كبيرة في مستقبل اللاعب، سواء على مستوى العروض أو الرغبة في خوض تجربة جديدة، في ظل ما يقدمه من مستويات مميزة تجعله محل اهتمام دائم من كبار الأندية.

صلاح العمود الفقري لليفربول

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح يُعد العمود الفقري لفريق ليفربول خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي لم يكن متحمسًا في البداية لتجديد عقده في الموسم الماضي، قبل أن يرضخ في النهاية لضغط الجماهير الكبيرة وشعبية اللاعب الجارفة. وأكد أن صلاح أصبح رمزًا للنادي وجزءًا أساسيًا من هويته داخل وخارج الملعب.

محمد صلاح شيكابالا اخبار الرياضة ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى - موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش

ترشيحاتنا

الفنانة وفاء مكي

وفاء مكي تكشف لـ صدى البلد سر رشاقتها | فيديو

أشرف عبدالباقي

أشرف عبدالباقي: خالد جلال صانع أجيال وشباب المسرح المصري هم مستقبل الإبداع

صندوق التنمية الثقافية

غداً .. بيت الشعر العربي ينظم أمسية شعرية لشعراء وفناني فلسطين

بالصور

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد