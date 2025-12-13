مينا ماهر عن محمد صلاح: الأفضل

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ أداء اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بعد أداءه في المباراة الأخيرة للنادي.

محمد صلاح الافضل

وشارك مينا ماهر صورة جديدة للاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، معلقاً :"الأفضل ".

هل انتهى الخلاف؟.. سلوت يمدّح صلاح بعد مساهمته في مواجهة برايتون

وكان قد أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء الدولي المصري محمد صلاح، بعد مباراة برايتون، في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي، في المباراة التي انتهت بثنائية مقابل لا شئ لصالح الريدز على برايتون، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت بعد المباراة عن صلاح: “كان يشكل تهديدًا مستمرًا. أعتقد أن لمسته الأولى كانت بمثابة تمريرة حاسمة لماك أليستر، كان دائمًا مشاركًا في التهديد الذي خلقناه”.

وأضاف: “كان من المُبهج رؤيته، لكنه ليس أمرًا مفاجئًا لأنه فعل ذلك مرات عديدة بقميص ليفربول".

جماهير ليفربول تغني لمحمد صلاح

وتغنت جماهير ليفربول بمحمد صلاح بعد ظهوره بمستوى لافت في مباراة برايتون، مما دعاهم للغناء له بأغنيته الشهيرة "Mo salah MO salah MO salah, Running down the wing".

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 26 محتلًا المركز السادس، فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز التاسع.