أرقام جديدة لـ محمد صلاح.. تفاصيل

كشف الإعلامي مينا ماهر أرقام نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح.

أرقام جديدة ل محمد صلاح

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح يتخطى رقم لامبارد ، أكثر من ساهم في البريميرليج تاريخيًا :

324 مساهمة — ٱلان شيرار

311 مساهمة — واين روني

280 مساهمة — محمد صلاح

279 مساهمة — فرانك لامبارد".

احمد موسي عن محمد صلاح

وكان أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد صلاح في مباراة ليفربول اليوم في مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي كان رايق .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جماهير ليفربول كانوا يهتفون باسم محمد صلاح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل التحية والتقدير لنجمنا العالمي محمد صلاح وجماهير ليفربول هتفوا كثيرا لمحمد صلاح مع بداية نزوله بديلا في مباراة ليفربول ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" معندناش أسطورة زي محمد صلاح وليس هناك أساطير تانية ومحمد صلاح كتب تاريخ بجد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" محمد صلاح هو رقم واحد في البريميرليج من حيث تسجيل وصناعة الأهداف لناد واحد ".