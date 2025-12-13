أحمد موسى: محمد صلاح أيقونة ليفربول.. وكلنا كنا بنتفرج عليه النهاردة عشان ندعمه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد صلاح هو أيقونة ليفربول ولا يوجد أحد يستطيع أن يسجل ويصنع الأهداف مثل محمد صلاح .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"محمد صلاح عمل أسيست انهاردة في مباراة برايتون ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل لاعبي ليفربول كانوا عايزين يدوا صلاح الكورة عشان يسجل أهداف ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كلنا كنا بنتفرج على محمد صلاح عشان ندعمه ونسانده في مباراة برايتون ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مفيش نجم هيبقى زي محمد صلاح لأن محمد صلاح كان جاي من بعيد بداية من نادي المقاولين وحتى ليفربول ولا يمكن مقارنة صلاح بأحد ".