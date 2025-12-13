عبلة كامل: دايرتي مغلقة ولا أملك أي حسابات على السوشيال ميديا

وجّهت الفنانة عبلة كامل الشكر للإعلامية لميس الحديدي، معربة عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لقراره الخاص بعلاج الفنانين، مؤكدة أن القرار كان مفاجئًا لها وأسعدها كثيرًا، واصفة إياه بـ«اللفتة الهايلة والحنونة».

علاج أو مساعدة مادية

وخلال تسجيل صوتي ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حرصت عبلة كامل على طمأنة جمهورها، قائلة إنها تتمتع بصحة جيدة، وإنها خضعت في وقت سابق لعمليات جراحية على نفقتها الخاصة، مؤكدة أنها أصبحت بخير ولا تحتاج إلى علاج أو مساعدة مادية، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

كما أعربت عن امتنانها لكل من دعا لها، مؤكدة أن دعواتهم محل تقدير كبير، متمنية أن يرد الله لهم الخير بمثله.

ووجّهت عبلة كامل عتابًا رقيقًا لبعض محبيها الذين تداولوا شائعات حول حاجتها للعلاج أو المال، داعية إلى التروي ومراعاة المشاعر، مؤكدة أنها تسامح الجميع وتتمنى الخير للجميع.

مواقع التواصل الاجتماعي

وفي ختام حديثها، شددت الفنانة على أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن دائرتها مغلقة تمامًا ومقتصرة على المقربين منها فقط، وأن أي تصريحات يتم تداولها خارج هذا الإطار لا تعبر عنها أو عن من يحيطون بها.