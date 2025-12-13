نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

فاز فريق آرسنال بهدفين مقابل هدف، على نظيره وولفرهامبتون، في مباراة مثيرة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية آرسنال عن طريق سام جونسون (بالخطأ في مرماه) وييرسون موسكيرا (بالخطأ في مرماه) في الدقيقتين 70، 90+4.

فيما جاء هدف وولفرهامبتون عن طريق تولو أروكوداري في الدقيقة 90.

آرسنال ضد وولفرهامبتون

وبهذه النتيجة، عزز فريق آرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير بنقطتين فقط.