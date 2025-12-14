جوتيريش يدين مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم بطائرة مسيرة بالسودان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن استيائه من مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة تابعة للأمم المتحدة بالسودان.

أعلن جوتيريش مقتل 6 أفراد من قوات حفظ السلام وإصابة ثمانية آخرين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة لوجستية تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان وسط السودان.

وأوضح أن جميع الضحايا يحملون الجنسية البنغلاديشية، وهم يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).

وأدان الأمين العام الهجوم بشدة، واصفًا إياه بـ«غير المبرر»، محذرًا من أن «الهجمات التي تستهدف أفراد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي»، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه فورًا.