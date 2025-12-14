النجم التركي باريش أردوتش: أغاني شيرين ترافقني دائمًا.. وصوتها يمنحني الهدوء ويلامس إحساسي

أعرب النجم التركي باريش أردوتش عن إعجابه الشديد بالمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أن صوتها يترك أثرًا خاصًا في نفسه ويمنحه شعورًا بالهدوء كلما استمع إلى أعمالها.

وقال أردوتش، خلال لقاء تلفزيوني، إن الحضور الغنائي لشيرين مميز بالنسبة له، مشيرًا إلى أن أغانيها ترافقه في كثير من الأوقات ضمن قائمته الموسيقية الخاصة. وأضاف أن الذوق العربي في الغناء يستهويه بشكل عام، إلا أن شيرين تحتل مكانة استثنائية لديه بفضل خامة صوتها المختلفة وقدرتها على التعبير عن الإحساس.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال باريش أردوتش مسلسل «تذكر الحب»، المقتبس من المسلسل الكوري الشهير «ملكة الدموع»، وشاركه في بطولته النجمة هاندا إرتشيل، وحقق العمل تفاعلًا واسعًا من الجمهور.