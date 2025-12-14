الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط

اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حريق في منزل بقرية المطمر بمركز ساحل سليم بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بالحريق



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية المطمر .

حريق في منزل



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزل ملك " موسى محمود حسن " بقرية المطمر .



وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.



أسفر الحريق عن احتراق بعض اثاثات المنزل ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.