محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ مطروح يفتتح عددا من المنشآت الصحية

محافظ مطروح خلال عدد من المنشأت الصحية
محافظ مطروح خلال عدد من المنشأت الصحية
ايمن محمود

افتتح  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من مقر مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس   عدد من المنشات الصحية .

حيث افتتح محافظ مطروح  إستحداث عيادات و جراحات الأوعية الدموية ، و المخ والأعصاب بمستشفى الضبعة المركزى.

 وإفتتاح سكن الأطباء الجديد بالضبعة، بالمساهمة المجتمعية بتكلفة 2 مليون جنيه ، ويتكون من 6 غرف بطاقة 18سرير.

كما افتتح محافظ مطروح   أعمال تطوير  الإدارة الصحية بالضبعة بالجهود المجتمعية بتكلفة ١ مليون جنيه ونقله   إلى مبنى الإدارة الصحية بالمدينة  
ثم افتتح محافظ مطروح زيادة الطاقة الاستيعابية لعناية الأطفال  بمستشفى النجيلة المركزي بعدد 3 أسرة لتصبح 6 أسرة.

كما افتتح تشغيل الأجهزة الطبية والأسرة الجديدة بمستشفى الحمام المركزي بقيمة 25 مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسة صحتنا وشركة الحمرا أويل للبترول  ( 6 ماكينات غسيل كلوى حديثة و 22 سرير بوحدة الغسيل الكلوى ،  جهاز أيكو بالعناية المركزة ، 6 أجهزة تنفس صناعى (بالعناية المركزة ) ، 17 جهاز مونيتور  بأقسام (عناية مركزة -  عمليات - استقبال و طوارئ )  ، جهاز سونار وجهاز قياس نبض الجنين  بقسم النساء والتوليد ، 3 أجهزة صدمات بأقسام ( عناية مركزة - عمليات -  استقبال وطوارئ  )

ووجه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  الشكر  للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على الدعم  المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة بما ينعكس على الإرتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة 
وكذلك الشكر  لجهود جميع العاملين  بمديرية الصحة بقيادة  الدكتور أحمد رفعت  وكيل وزارة الصحة  على الجهود المبذولة  لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  ،  خلال زيارته الميدانية  لواحة سيوة فعاليات مبادرة مطروح الخير لليوم الثاني وذلك  بقرية أبو شروف  بسيوة يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام  والنائبة فتحية السنوسي  واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة  وعدد من كبار مشايخ سيوة  ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

كما شاركت جامعة مطروح من خلال تأكيد خدمة المجتمع مع مشاركة طلاب كليات الزراعة الصحراوية والتمريض والطب البيطري في أعمال القافلة.

 حيث تفقد محافظ مطروح أعمال القافلة، التى تضم  عدد من الفعاليات والأنشطة  الخدمية المجانية منها قافلة المواد الغذائية  مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز  من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين 

كذلك  القافلة الطبية والعلاجية المجانية مع  الاقبال الكبير من أهالي القرية عليها إجراء الكشوفات والتحاليل  من  خلال العيادات المتنقلة لمديرية الصحة  مع توقيع الكشف الطبى في عدد من التخصصات منه 350 حالة كشف و 175 حالة اطفال ، و140 أسنان وغيرها من التخصصات الطبية كالنسا وغيرها مع صرف الأدوية مجانا  .

 كما تفقد محافظ مطروح القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب البيطري    مع كلية الطب البيطري بالجامعة الصينية  حيث تم  عمل توعية للمواطنين عن مرض الطاعون ومرض الحمى القلاعية ومرض السعار    مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.مع إجراء  1200 تجريع و 9 حالات باطنه و 520 حالة دواجن وعقد  ندوة عن السعار.

كما شهد محافظ مطروح عدد من الخدمات  التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي  للأهالي ومنها  تسليم  عدد 5 فيزا   تكافل وكرامة ، 25 بطانية ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة  من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية و تسليم  كراسى متحرك  

 كذلك تفقد  سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى بعدد 40 بطاقة خلال القافلة  واجراءات شهادات الميلاد وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير   مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. 

كذلك شهد محافظ مطروح    عدد من ورش التدريب  التعليمية والتثقيفية والفنية والرياضية  لطلاب وطالبات مدرسة أبو شروف،  ومنها نشاط تربوية (نفسي أكون )لتعزيز القدرات الشخصية الطلاب وأعمال المشغولات اليدوية والرسم وغيرها ،مع الإشادة بجهود تشجيع وتحفيز الطلاب على الاستغلال الأمثل لقدراتهم  وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع  على الأحداث و الوعى بما يتم من جهود  مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان في كافة المجالات وصولا إلى جميع المناطق.

كما  شهد محافظ مطروح الخدمات المقدمة للأهالي من خلال  سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة   منها   سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مع التوجيه لمركز ومدينة سيوة بمتابعة الردود على كافة الشكاوى  والطلبات المسجلة للمواطنين  وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

