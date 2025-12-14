محمد فاضل: الممثل والمخرج مش زي لاعب كرة القدم علشان يحتاج لياقة بدنية

طمأن المخرج محمد فاضل ، جمهوره على حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بحالة صحية جيدة للغاية في وقتنا الحالي، مشيراً إلى أن غيابه عن الساحة الفنية أمر غير مقصود وخارج عن إرادته.

وتابع المخرج محمد فاضل ، خلال مداخله تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر صدى البلد 2، قائلاً: غيابي عن الإخراج أمر خارج عن إرادتي وهناك تعبير دائماً أقوله أن المخرج أو الفنان مش لاعب كوره محتاج لياقة بدنية يعني لحد النهارده في مخرجين بره عدوا الـ 90 سنه ولسه بيخرجوا وغيرهم من المخرجين العظماء وأنا الحمد لله أعمالي لسه بتتعرض على كل القنوات وما زالت أجيال جديدة بتتفرج عن الأعمال دي.

وأشار المخرج محمد فاضل، غلى الدراما اختلفت كثيراً عن الماضي بفرق شاسع، ولكن الجمهور لا يزال يعي جيدا الفرق حتى وقتنا الحالي والدراما الاجتماعية لها أولية وحتى في آواخر المسلسلات التي قُدمت مثل موسم رمضان الماضي وقدم به أهم سبع مسلسلات مثل لام شمسية وأولاد الشمس واخواتي وقلبي ومفتاحه.

وأكد المخرج محمد فاضل، أن تصريح الممثل السوري سلام حداد بانه ليس هناك فنانين مصريين يجيدون أداء اللغة العربية الفصحى، كان تصريح هزلي وسخر منه للغاية عندما قرأ تلك الأخبار ، وهناك عمل قدمه باللغة العربية الفصحى، لأنه كان يتحدث عن صراع الشعب المصري ضد المماليك في حكمهم وتصريحه غير صحيح ولدينا معهد الفنون المسرحية هو منارة بكل شخص يريد أن يتعلم فن التمثيل وضحكت للغاية من التصريحات.

