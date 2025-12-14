نتنياهو يشيد بمواطن مسلم أوقف منفذي هجوم سيدني ويتهم الحكومة الأسترالية بالتقاعس

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تصريح سابق كان قد أدلى به بشأن هجوم شاطئ بوندي في سيدني، بعدما قال في البداية إن يهوديا هو من حيد أحد المهاجمينن وذلك خلال اجتماع حكومي عُقد في ديمونا.



وأوضح نتنياهو لاحقا أن الشخص الذي أوقف منفذ الهجوم هو “مسلم شجاع”، مشيدا بدوره في منع الإرهابي من قتل يهود أبرياء، وقال: “شاهدنا عمل رجل شجاع، واتضح أنه مسلم شجاع، وأنا أحييه على شجاعته”.



وفي السياق نفسه، وجه نتنياهو انتقادات حادة لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، متهما حكومته بالتقاعس عن مواجهة تصاعد معاداة السامية في أستراليا، ومعتبرًا أنها لم تتخذ خطوات كافية للقضاء على ما وصفه بـ“الخلايا السرطانية” التي تنامت داخل البلاد.