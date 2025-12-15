بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها .

فستان شقيقة محمد سامي

وظهرت شقيقة محمد سامي، بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان اسود دانتيل.

إطلالة شقيقة محمد سامي

وتتميز ريم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شقيقة محمد سامي على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها الطويل على طريقة الويفي.