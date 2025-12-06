إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة..صور

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بجدة.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين على السجادة الحمراء بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بالقماش اللافت والراقي المطرز بالكامل.



انتعلت إلهام شاهين حذاء ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.