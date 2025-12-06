زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة زوجة المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الفضي.

أكملت زوجة ماجد المصري إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة مع كلاتش فضي صغير الحجم.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.