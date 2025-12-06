قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
صدمة جديدة للزمالك بعد فسخ عقد لاعب جديد بسبب المستحقات

منتصر الرفاعي

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية خلال الساعات الماضية بعد قيام  محمود بنتايك أحد نجوم الفريق بفسخ تعاقده من طرف واحد، نتيجة تأخر مستحقاته المالية، في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها النادي منذ أشهر.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية خانقة تسببت في تأخر صرف مستحقات عدد كبير من اللاعبين، ما دفع بعضهم لتقديم شكاوى رسمية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صلاح مصدق يرحل أولًا… وبنتايك يلحق به

كان المغربي صلاح الدين مصدق قد فسخ عقده مع الزمالك في وقت سابق وسافر إلى بلاده، قبل أن ينضم إليه لاعب آخر.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن المحترف المغربي محمود بنتايك قام رسميًا بفسخ تعاقده مع الزمالك اليوم السبت 6 ديسمبر، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة رغم مطالباته المتكررة.

وشارك بنتايك، البالغ من العمر 26 عامًا، في 42 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف.

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
