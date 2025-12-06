صدمة جديدة للزمالك بعد فسخ عقد لاعب جديد بسبب المستحقات

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية خلال الساعات الماضية بعد قيام محمود بنتايك أحد نجوم الفريق بفسخ تعاقده من طرف واحد، نتيجة تأخر مستحقاته المالية، في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها النادي منذ أشهر.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية خانقة تسببت في تأخر صرف مستحقات عدد كبير من اللاعبين، ما دفع بعضهم لتقديم شكاوى رسمية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صلاح مصدق يرحل أولًا… وبنتايك يلحق به

كان المغربي صلاح الدين مصدق قد فسخ عقده مع الزمالك في وقت سابق وسافر إلى بلاده، قبل أن ينضم إليه لاعب آخر.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن المحترف المغربي محمود بنتايك قام رسميًا بفسخ تعاقده مع الزمالك اليوم السبت 6 ديسمبر، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة رغم مطالباته المتكررة.

وشارك بنتايك، البالغ من العمر 26 عامًا، في 42 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف.