قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون جديد للتجنيد.. ألمانيا تفعل خطة للمواجهة مع روسيا | تفاصيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

في مشهد مأساوي بالكيلو 70  على الطريق الساحلي مطروح اسكندرية ، شهدت منطقة رأس الحكمة قبل قليل حادثًا مروعًا بعد تصادم 4 سيارات، إحداها اندفعت بقوة نحو ثلاث مركبات كانت متوقفة على جانب الطريق، وأسفر عن الحادث سقوط 3 قتلى وإصابة 3 آخرين. 

بلاغ لغرفة العمليات 

 تلقت غرفة عمليات الطوارئ بمديرية الصحة بمطروح إخطارًا بوقوع حادث اصطدام جماعي لأربع سيارات أمام قرية راس الحكمة على طريق مطروح–الإسكندرية الساحلي. 

الإسعاف ينتقل لموقع الحادث 

انتقل على الفور عدد من سيارات الإسعاف  إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى رأس الحكمة. 

الإسعافات للمصابين 

قدم الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة  الإسعافات اللازمة لمصابي الحادث  كما تم التحفظ على جثامين المتوفين فى الحادث .

محضر بالحادث 

تم تحرير المحضر اللازم في مكان الحادث وفتح تحقيق بالحادث والجثث قيد التحفظ لتوقيع الكشف الطبي وتقرير مفتش الصحة وتسليمها لاحقًا لأهلها بعد انتهاء إجراءات النيابة.

المتوفون في الحادث 

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وهم 

مختار ر. ف، 22 سنة، الإسكندرية.

غانم ع. م، 33 سنة، من مطروح .

جمال ص. ن، 24 سنة، من الضبعة، مطروح 

المصابون 

كما أسفر  الحادث عن إصابة: 

طاهر ف. ع، 32 سنة، من رأس الحكمة يعانى اشتباه بكسر في عظمة الفخذ وكدمات متفرقة، الحالة متوسطة.

أحمد ح. م، 27 سنة، مهندس كهرباء من الإسكندرية يعاني كدمات وسحجات بالجسم، الحالة متوسطة.

ياسر ا. ع، 54 سنة، كبير فنيين من الإسكندرية يعاني جرح قطعي في الجبين وكدمات متفرقة، الحالة متوسطة. 

شهود عيان 

ووفق ما ورد من شهود عيان وبيانات أولية من موقع الحادث، هناك سيارة واحدة فقدت السيطرة أو دخلت فجأة إلى جانب الطريق لتصطدم بثلاث سيارات كانت متوقفة على جانب الطريق، ما تسبب في سلسلة اصطدامات متتابعة بين أربع مركبات. 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد