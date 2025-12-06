حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات

في مشهد مأساوي بالكيلو 70 على الطريق الساحلي مطروح اسكندرية ، شهدت منطقة رأس الحكمة قبل قليل حادثًا مروعًا بعد تصادم 4 سيارات، إحداها اندفعت بقوة نحو ثلاث مركبات كانت متوقفة على جانب الطريق، وأسفر عن الحادث سقوط 3 قتلى وإصابة 3 آخرين.

بلاغ لغرفة العمليات

تلقت غرفة عمليات الطوارئ بمديرية الصحة بمطروح إخطارًا بوقوع حادث اصطدام جماعي لأربع سيارات أمام قرية راس الحكمة على طريق مطروح–الإسكندرية الساحلي.

الإسعاف ينتقل لموقع الحادث

انتقل على الفور عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى رأس الحكمة.

الإسعافات للمصابين

قدم الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة الإسعافات اللازمة لمصابي الحادث كما تم التحفظ على جثامين المتوفين فى الحادث .

محضر بالحادث

تم تحرير المحضر اللازم في مكان الحادث وفتح تحقيق بالحادث والجثث قيد التحفظ لتوقيع الكشف الطبي وتقرير مفتش الصحة وتسليمها لاحقًا لأهلها بعد انتهاء إجراءات النيابة.

المتوفون في الحادث

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وهم

مختار ر. ف، 22 سنة، الإسكندرية.

غانم ع. م، 33 سنة، من مطروح .

جمال ص. ن، 24 سنة، من الضبعة، مطروح

المصابون

كما أسفر الحادث عن إصابة:

طاهر ف. ع، 32 سنة، من رأس الحكمة يعانى اشتباه بكسر في عظمة الفخذ وكدمات متفرقة، الحالة متوسطة.

أحمد ح. م، 27 سنة، مهندس كهرباء من الإسكندرية يعاني كدمات وسحجات بالجسم، الحالة متوسطة.

ياسر ا. ع، 54 سنة، كبير فنيين من الإسكندرية يعاني جرح قطعي في الجبين وكدمات متفرقة، الحالة متوسطة.

شهود عيان

ووفق ما ورد من شهود عيان وبيانات أولية من موقع الحادث، هناك سيارة واحدة فقدت السيطرة أو دخلت فجأة إلى جانب الطريق لتصطدم بثلاث سيارات كانت متوقفة على جانب الطريق، ما تسبب في سلسلة اصطدامات متتابعة بين أربع مركبات.