ننشر أسماء ضحايا الحادث المروع بطريق مطروح الساحلى

حصل صدى البلد على اسماء ضحايا الحادث الذى وقع منذ قليل على طريق مطروح اسكندرية الساحلى بتصادم 4 سيارات والذى اسفر عن الحادث مصرع 3 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين.

واستقبلت مستشفى راس الحكمة 3 جثث وهم

مختار.ر.ف 22 سنة الإسكندرية وغانم ع.م 33 سنة مطروح وجمال ص.ن 24 سنة من الضبعة مطروح

كما استقبلت مستشفى راس الحكمة فى نفس الحادث 3 مصابين وهم

طاهر ف.ع (32 عامًا) رأس الحكمة يعانى اشتباه كسر فى عظمة الفخذ وكدمات متفرقة، الحالة متوسطة.

أحمد ح.م (27 عامًا) – مهندس كهرباء من الإسكندرية يعانى كدمات وسحجات بالجسم، حالته متوسطة.

ياسر ا.ع (54 عامًا) كبير فنيين من الإسكندرية يعانى جرح قطعى بالجبين وكدمات متفرقة، حالته متوسطة.

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت اخطارا باصطدام 4 سيارات امام قرية راس الحكمة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى راس الحكمة 3 اشخاص جثث هامدة بالاضافة الى 3 مصابين وتم تقديم الاسعافات اللازم للمصابين كما تم تحرير المحضر اللازم و الجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .