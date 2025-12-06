قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خوفًا من تكرار سيناريو بنتايج.. الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا
موعد مباراة مصر أمام الإمارات في كأس العرب
الصور الأولى لـ تصادم 4 سيارات ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بطريق مطروح
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
محافظات

ننشر أسماء ضحايا الحادث المروع بطريق مطروح الساحلى

ايمن محمود

حصل صدى البلد على اسماء ضحايا الحادث الذى وقع منذ قليل على طريق مطروح اسكندرية الساحلى بتصادم 4 سيارات والذى اسفر عن الحادث مصرع  3 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين.

واستقبلت مستشفى راس الحكمة 3 جثث وهم 

مختار.ر.ف 22 سنة الإسكندرية  وغانم ع.م 33 سنة مطروح وجمال ص.ن  24 سنة من الضبعة مطروح 

كما استقبلت مستشفى راس الحكمة فى نفس الحادث 3 مصابين وهم 

طاهر ف.ع (32 عامًا) رأس الحكمة يعانى  اشتباه كسر فى عظمة الفخذ وكدمات متفرقة، الحالة متوسطة.

أحمد ح.م  (27 عامًا) – مهندس كهرباء من الإسكندرية يعانى كدمات وسحجات بالجسم، حالته متوسطة.

ياسر ا.ع  (54 عامًا) كبير فنيين من الإسكندرية يعانى جرح قطعى بالجبين وكدمات متفرقة، حالته متوسطة.

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح  قد تلقت  اخطارا باصطدام 4 سيارات امام قرية راس الحكمة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى راس الحكمة 3  اشخاص جثث هامدة بالاضافة الى 3 مصابين وتم تقديم الاسعافات اللازم للمصابين كما تم تحرير المحضر اللازم و الجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث مستشفى

