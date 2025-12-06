قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة كفر الشيخ تشارك في اللقاء السنوي لوحدات المرأة الآمنة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شاركت جامعة كفر الشيخ في فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، بمشاركة واسعة من الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بقضايا تمكين المرأة ومناهضة العنف.

وجاءت مشاركة الجامعة، برعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

واستهدف اللقاء مناقشة أوضاع عيادات المرأة الآمنة، واستعراض الإنجازات المُحققة والتحديات القائمة، إلى جانب تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار التزامها بدورها المجتمعي والإنساني، موضحًا أن الجامعة تولي أهمية خاصة لوحدة المرأة الآمنة وتعمل على تطوير خدماتها بما يضمن توفير حماية ورعاية متكاملة للمرأة، مشيراً الي أن “مواجهة العنف بجميع صوره مسئولية وطنية نتحملها بكل جدية، وسنواصل دعم هذه الوحدات وتوفير كل ما يلزم لتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأمثل”.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة لضمان تطوير منظومة متكاملة تدعم الاستجابة العاجلة والفعالة لحالات العنف ضد المرأة. 

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود المؤسسية، مشيرة إلى أن الجامعة تُعزز من مشاركتها في المبادرات الوطنية لحماية المرأة، والعمل على تفعيل البرامج التوعوية وتدريب الكوادر داخل المستشفيات الجامعية بما يضمن التعامل الأمثل مع الحالات، والتركيز على دعم الجوانب النفسية والقانونية للمرأة جنبًا إلى جنب مع الرعاية الطبية.

كما أوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة كفر الشيخ تبذل جهودًا كبيرة في تحسين جودة خدمات عيادات المرأة الآمنة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير عناصر بشرية مؤهلة وتجهيزات طبية متطورة لضمان تقديم خدمة مهنية آمنة. والسعي إلى التغلب على التحديات المتعلقة بآليات الإبلاغ والتوثيق من خلال تدريب الفريق الطبي ورفع كفاءته.

وشارك في اللقاء الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ويشمل مجلس إدارة الوحدة الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سلامة، منسق الوحدة، والدكتورة هبة علي مبروك، مدير وحدة المرأة الآمنة ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والطبيبة آية أبو الفتوح، معيدة بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

وتضمن اللقاء مناقشة عمل عيادات المرأة الآمنة خلال العام الماضي، وعرض أبرز التحديات التي تواجه الأطباء في إجراءات الإبلاغ طبقًا لمخرجات ورش الطب الشرعي، إلى جانب مناقشة الإطار القانوني لقضايا العنف ضد المرأة وسبل تعزيز التكامل بين المؤسسات لضمان حماية شاملة للضحايا.

كما حاضر في اللقاء الدكتور سلمى دوراة، عضو المجلس القومي للمرأة، وجيرمين حداد، الأمين المساعد لصندوق الأمم المتحدة، والدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي للوحدة المركزية لمناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني وعضو المجلس القومي للمرأة، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة. 

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن مكتب الشكاوى، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى خبراء في الطب الشرعي والنساء والتوليد والطب النفسي من مختلف الجامعات المصرية.

