إحالة 4 طلاب بـ تربية كفر الشيخ لمجلس التأديب

أعلنت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، إحالة عدد من الطلاب لمجلس التأديب لعدم التزامهم، وذلك حرصاً على تطبيق اللوائح والقوانين، والالتزام بالقيم والأعراف الجامعي.

وقالت الكلية إن الطلاب المحالين لمجلس التأديب هم: محمد إ.ع، محمود.م.ف، وفارس.ع.ر، ومحمد.أ.ع.

وأشارت الكلية إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الكلية على تطبيق قواعد الانضباط الجامعي وترسيخ قيم الاحترام والالتزام داخل الحرم الجامعي.

وأكدت إدارة الكلية، أن السلوكيات المخالفة لن تُقبل تحت أي ظرف، حفاظًا على بيئة تعليمية سليمة وضمان تحقيق الانضباط داخل الكلية.