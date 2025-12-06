موعد عودة الكهرباء عن القرى المتأثرة بالفصل في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل الكهرباء عن العديد من القرى والمناطق وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة، حسبما أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وجرى فصل التيار الكهربائي، اليوم عن 9 قرى ومناطق مختلفة في محافظة كفر الشيخ وذلك لإجراء الصيانة اللازمة في شبكات الكهرباء من قبل هندسات قطاع كهرباء كفر الشيخ تحت إشراف المهندس أيمن موسى، وكيل الوزارة.

وقال الشركة، خلال بيان لها، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: جزء من سنهور المدينة، جزء من دمرو، حاذق وتوابعها، بني بكار وتوابعها، مجلس المدينة وقلين البلد، منشية ناصر وتوابعها، مجلس قروي الوزارية والقرى التابعة لها، منطقة مجلس المدينة بالرياض.

وأشارت إلى فصل الكهرباء يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا لهذه المناطق، ماعدا منطقتي مجلس مدينة قلين وقلين البلد بدأ فصل الكهرباء فيها الساعة السابعة صباحًا وعاد التيار الكهربائي الساعة التاسعة صباحًا.