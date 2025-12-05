قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اطمن على منطقتك .. انقطاع المياه عن مركز بالكامل في كفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوة، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً يوم السبت.

وأرجعت شركة مياه الشرب، سبب الانقطاع نتيجة غسيل الخزانات الأرضية مما يؤدي إلى توقف محطة مياه فوة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

كفر الشيخ مياه الشرب فوة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ

