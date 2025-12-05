قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة
تقرير دولي: سباق التسلح العالمي يلتهم معادن المستقبل ويعرقل جهود المناخ
توك شو

موروث جاهلي.. أزهري يوجه رسالة لفتاة البشعة

أكد الشيخ عطية محمد عطية من علماء الأزهر الشريف، أن البشعة أمر من الجاهلية قبل الإسلام، وأنها كانت موجودة في الجاهلية لإثبات الحقيقة.

وأضاف الشيخ عطية محمد عطية، أن هذه البشعة تعتبر غير إسلامية، ولذلك هناك أساليب علمية حديثة تكتشف كل الأمور.
 

قصة فتاة البشعة

وعلق على قصة فتاة البشعة، وأن زوجها كان يشك فيها بأنها ليست بكرًا، وقال:" الطب يستطيع أن يكشف أن الفتاة سليمة أم لا، وأنه عند الرجوع لهذه الأشياء الجاهلية؛ فهذا الأمر حرام".

وتساءل: هل المواطنين يتركون الأدواء الآن ويحصلون على الأعشاب؟، بالطبع لا، فالجميع يسير مع التقدم الذي يحدث في الكوكب.


ومنجهته، قال الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض الأمور الخدعية يستخدمها البعض للنصب على المواطنين، ومنها البشعة، موضحًا أن كل هذا يعتبر جزءا من بعض الموروثات الشعبية المخالفة والجاهلية، للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف عبدالجواد، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض المورثات الشعبية المخالفة والجاهلية مثل الحديث عن منطقة في الصعيد بها شجرة، والشخص الذي يقوم بوضع مسمار بهذه الشجرة تحل مشكلته.

وأشار إلى بعض المورثات الشعبية المخالفة الأخرى، مثل وجود بئر في الصعيد وعند إلقاء الشخص الأموال بها؛ يتم حل مشكلاته، ومنطقة أخرى بها جبل تذهب لها بعض السيدات التي تريد الإنجاب، وتلقي بنفسها من أعلى الجبل في الرمال.

الأزهر الشريف الأزهر علماء الأزهر البشعة

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طبيب يكشف طريقة حساب الحمل بعد الزواج .. بلوجر شهيرة تقرر الإجهاض بسبب هذا المرض

احترس.. مضاعفات أمراض الكلى تصيبك عند التأخر في اكتشافها

طريقة عمل شوربة الفريك بمذاق شهي

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

ﻣﻗﺎﻻﺕ

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

