قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، إذ سجل سعر الذهب اليوم استقرارًا واضحًا داخل محلات الصاغة بعد ارتفاع خلال ختام تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم

ويهتم المواطنون بمعرفة أحدث التغييرات في سعر الذهب اليوم، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة والاستثمارية خلال الفترات الاقتصادية المتقلبة.



سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

يواصل سعر الذهب اليوم لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا ومبيعًا داخل محافظات الجمهورية، ثباته عند مستوى 5615 جنيهًا للبيع و5590 جنيهًا للشراء.

ويعد هذا العيار الأكثر اهتمامًا من قبل المواطنين والمستثمرين لارتباطه المباشر بالطلب اليومي في الأسواق، وكذلك اعتماده كمرجع أساسي لحركة أسعار الذهب اليوم.



سعر الذهب عيار 24 في مصر

وفي إطار متابعة تفاصيل سعر الذهب اليوم داخل الأسواق، سجل عيار 24 – وهو الأعلى قيمة والأكثر نقاءً – نحو 6417.25 جنيه للبيع و6388.5 جنيه للشراء داخل محلات الصاغة.

ويأتي هذا العيار في مقدمة الاهتمام لدى فئات معينة من المستثمرين الباحثين عن اقتناء الذهب الخام عالي الجودة، خصوصًا في الأوقات التي تشهد تقلبًا اقتصاديًا عالميًا.

سعر الذهب عيار 22

ووفقًا لآخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر، سجل عيار 22 نحو 5882.5 جنيه للبيع و5856.25 جنيه للشراء.

ويعد هذا العيار منتشرًا في بعض المناطق الأكثر استخدامًا له، لكونه قريبًا من عيار 24 من حيث النقاء، مع سعر أقل نسبيًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عيار 18، والذي يزداد الطلب عليه في محافظات الدلتا والإسكندرية لارتباطه بالذوق العام للمشغولات، فقد سجل صباح اليوم نحو 4812.75 جنيه للبيع و4791.5 جنيه للشراء.

ويواصل هذا العيار دوره المهم في حركة سوق الذهب، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات.



سعر الذهب عيار 14 الأقل سعرًا

وفيما يخص سعر الذهب اليوم لعيار 14، فقد سجل داخل السوق المحلي نحو 3743.25 جنيه للبيع و3726.75 جنيه للشراء، ليظل هذا العيار خيارًا اقتصاديًا مناسبًا ضمن فئات الشباب والمقبلين على شراء الشبكة بأسعار أقل مقارنة ببقية الأعيرة.

سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

سجل عيار 12، أحد الأعيرة الأقل رواجًا في السوق، نحو 3208.5 جنيه للبيع و3194.25 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات سعر الذهب اليوم. ويستخدم هذا العيار غالبًا في أشكال محدودة من المصوغات منخفضة التكلفة.

سعر الذهب عيار 9

أما عيار 9 فقد سجل استقرارًا عند مستوى 2406.5 جنيه للبيع و2395.75 جنيه للشراء، وهو أقل الأعيرة من حيث السعر ونسبة الذهب الخام.

سعر الجنيه الذهب وسعر الأونصة عالميًا

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 44920 جنيهًا للبيع و44720 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر أونصة الذهب داخل الأسواق المصرية إلى 4180.42 دولار للبيع و4180.05 دولار للشراء، ما يعكس الترابط بين السعر المحلي وحركة الأسعار العالمية.

جدول سعر الذهب اليوم في مصر

ضمن المتابعة المستمرة لحركة سعر الذهب اليوم، جاءت أسعار الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة وفقًا للجدول التالي:

سعر الذهب | بيع | شراء

عيار 24 | 6417.25 جنيه | 6388.5 جنيه

عيار 22 | 5882.5 جنيه | 5856.25 جنيه

عيار 21 | 5615 جنيهًا | 5590 جنيهًا

عيار 18 | 4812.75 جنيه | 4791.5 جنيه

عيار 14 | 3743.25 جنيه | 3726.75 جنيه

عيار 12 | 3208.5 جنيه | 3194.25 جنيه

وبذلك يكون سعر الذهب اليوم قد حافظ على استقراره في مختلف الأعيرة، دون تغيير ملحوظ مقارنة بختام بتعاملات أمس، في انتظار أي تغييرات قد تشهدها الأسواق خلال تداولات اليوم.