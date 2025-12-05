قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا

محمود نوفل

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجيتها للأمن القومي مع التركيز على النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وشددت استراتيجية ترامب للأمن القومي  على أهمية منع المواجهة العسكرية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكدت استراتيجية ترامب للأمن القومي على أهمية دفع أوروبا للاعتماد أكثر على نفسها والانتقال لشراكة مع إفريقيا.

ومن المتوقع ان تركز  استراتيجية ترامب للأمن القومي على استقطاب "دول قادرة على لعب دور الضامن الإقليمي".

كما أكدت  استراتيجية ترامب للأمن القومي أيضا على أن العلاقة مع دول الشرق الأوسط ستكون وفق المصالح المشتركة وكذلك التأكيد  على ضمان عدم وقوع موارد الطاقة بالشرق الأوسط بأيدي خصوم واشنطن.


وأشارت استراتيجية ترامب للأمن القومي إلى أن  مصلحة أمريكا واضحة في توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولا جديدة، مشيرة إلى أن سوريا تبقى مصدر قلق محتمل لكنها قد تستعيد استقرارها ودورها بدعم الشركاء .

وختمت استراتيجية ترمب للأمن القومي القول : يبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا بالرغم من فتح اتفاق غزة باب تهدئة طويلة.

