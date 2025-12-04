قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
باحث علاقات دولية: إدارة ترامب وجدت مصلحة امريكا مع روسيا أكثر من أوروبا

ترامب
ترامب
محمود محسن

قال الدكتور سمير أيوب، الباحث في الشئون الدولية، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد لرفع درجة جاهزية قواته في ظل تصاعد التوترات مع روسيا، بينما يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده "مستعدة للحرب" إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح سمير أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى حالة التوجس الأوروبي من تنامي القوة الروسية، مشيرًا إلى أن المخاوف الأوروبية من أن تصبح موسكو لاعبًا قويًا ومؤثرًا على القارة دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى البحث عن مصادر ضغط على روسيا، بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.

وأشار سمير أيوب، إلى وجود اختلافات في الرؤى بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لافتًا إلى أن إدارة ترامب كانت أكثر ميلاً للعمل وفق مصالح الولايات المتحدة المباشرة، ووجدت في كثير من الأحيان أن تلك المصالح تلتقي مع موسكو أكثر مما تتقاطع معها مع حلفائها الأوروبيين، في وقت تبدو فيه أوروبا "أضعف وأكثر احتياجًا لواشنطن".

وأضاف الباحث في الشئون الدولية سمير أيوب، أن الدول الأوروبية نفسها تعيش صراعات داخلية، وأن الدول الكبرى في القارة تدرك أن استمرار الصراع مع روسيا سيجعلها أكثر استنزافًا، بينما تعاني روسيا أيضًا من خسائر بشرية وعسكرية واقتصادية رغم تحقيقها إنجازات عسكرية في بعض الجبهات.

وأكد سمير أيوب أن المشهد الدولي يتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل استمرار سباق النفوذ بين روسيا والغرب، وتزايد احتمالات التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأب وابنائه الأربعة

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

قرية طفنيس تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد.. جوائز تتجاوز مليون ونصف ورحلتا عمرة للمتميزين

قرية طفنيس تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الأقصر.. جوائز تتجاوز مليون ونصف ورحلتا عمرة للمتميزين

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشارك في احتفالية التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية.. ويهنئ القاهرة بفوزها بجائزتي أفضل محافظ عربي ومبادرة مجتمعية

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

