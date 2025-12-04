خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير الخدمات المرورية عبر التوسع في وحدات المرور الإلكترونية وتعزيز خدمات منصة مصر الرقمية، بهدف تسهيل خطوات تجديد رخصة القيادة وتخفيف الضغط على الوحدات التقليدية، بما يساهم في تقليل التزاحم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتتيح المنظومة الإلكترونية إمكانية تجديد الرخصة عبر الإنترنت أو من خلال وحدات المرور مباشرة دون أي تعقيد.





إجراءات تجديد رخصة القيادة داخل وحدة المرور

وعن خطوات تجديد رخصة القيادة داخل وحدات المرور، فقد أوضحت الجهات المختصة أن العملية تتضمن عددًا من الخطوات المتتابعة التي يجب الالتزام بها لضمان إتمام الإجراءات بشكل صحيح، وتشمل:

- التوجه أولًا إلى نيابة المرور لاستخراج شهادة براءة ذمة بقيمة 80 جنيهًا، وهي وثيقة ضرورية للتأكد من عدم وجود مخالفات معلقة على الرخصة السابقة.

- الانتقال إلى خدمة التصوير الفوري داخل وحدة المرور ودفع رسوم 300 جنيه للحصول على صورة جديدة مرفقة بملف التجديد.

- إجراء الكشف الطبي الذي يشمل فحص الرمد واللياقة البدنية وتحديد فصيلة الدم، وهو شرط أساسي للتأكد من أهلية السائق الصحية لقيادة المركبات.

- شراء ورق استمارة البيانات الخاصة بالتجديد بقيمة 200 جنيه لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة.

- تسليم كافة الأوراق إلى الموظف المختص لإتمام تعبئة الاستمارات الرسمية واستكمال البيانات.

- سداد ضريبة تجديد رخصة القيادة بقيمة 700 جنيه لإتمام خطوة التجديد الأساسية.

تنبيه هام: تنصح إدارة المرور بعدم شراء أي أوراق أو نماذج من خارج الوحدة لضمان صحة المستندات وسلامة الإجراءات.

خطوات تجديد الرخصة عبر منصة مصر الرقمية

أما بالنسبة لخطوات تجديد رخصة القيادة باستخدام الخدمات الإلكترونية أون لاين، فقد أُتيحت العملية عبر بوابة مصر الرقمية بشكل مبسط وسريع يوفر الكثير من الوقت، وتتم كالآتي:

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار قسم "خدماتي".

- من قائمة "مركباتي"، يتم اختيار خدمة "تجديد رخصة مركبة".

- قراءة الشروط والأحكام ثم تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF وفق التعليمات المحددة.

- تحديد وسيلة استلام الرخصة سواء عبر عنوان المنزل أو من خلال وحدة المرور المختارة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوات الإلكترونية تأتي ضمن خطتها المستمرة لتحديث الخدمات المرورية وربطها بالمنظومة الرقمية.

التكلفة الإجمالية لتجديد رخصة القيادة الخاصة

وفيما يتعلق بتكلفة تجديد رخصة القيادة الخاصة، فإن الرسوم تختلف حسب نوع الرخصة والمدة المطلوبة، إلا أنّ الرسوم الأساسية المتداولة جاءت على النحو التالي:

- الضريبة والتأمين الإجباري: 615 جنيهًا

- الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة: 285 جنيهًا

- استمارة البيانات: 115 جنيهًا

- ملف وحافظة الاستمارة: 65 جنيهًا

- نموذج 265: 45 جنيهًا

- طابع الشرطة: 15 جنيهًا

وبشكل عام، يصل إجمالي تكلفة تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات إلى حوالي 1140 جنيهًا، وقد تختلف التكلفة قليلًا تبعًا لبعض المتغيرات أو التحديثات في الرسوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة أو تجديدها

ولإتمام إجراءات استخراج أو تجديد الرخصة، يجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي لا يمكن إتمام المعاملة بدونها، وتشمل:

- أصل بطاقة الرقم القومي مع تقديم ثلاث صور ضوئية منها.

- 3 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- الرخصة المنتهية مرفقة بثلاث صور ضوئية عنها.

- شهادة طبية معتمدة توضح اللياقة البدنية والبصرية.

- شهادة براءة ذمة أو ما يعرف باسم "شهادة مخالفات".

- نموذج 256 مرور المخصص لإجراءات الترخيص.

وفي ظل التطوير المستمر، تشير وزارة الداخلية إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية سواء في الوحدة أو من خلال المنصة الرقمية، لضمان إتمام عملية التجديد بكل سهولة دون أي تعطيل.