استخراج رخصة قيادة موتوسيكل.. الشروط والأوراق

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية .. يهتم الكثير من الشباب بمعرفة طريقة استخراج رخصة موتوسيكل، فهو وسيلة تنقل سريعة يفضلها الكثير كما انها يمكن ان تكون مصدرا للعمل والرزق للعديد من الشباب حالياً، لكن يتطلب الأمر اولاً استخراج رخصة دراجة نارية و موافاة الشروط المطلوبة كي تتمكن من الحصول على الرخصة.

كيفية الحصول علي رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة

أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتشمل ضوابط طبية أكثر دقة، أبرزها ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، بجانب الفحص الطبي المعتاد.

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

الأوراق المطلوبة لـ استخراج رخصة الموتوسيكل

بطاقة رقم قومي أو جواز سفر شهادتي الباطنة والنظر وفصيلة الدم شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية

شراء نموذج 265 من المرور.

خطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

التوجه لوحدة المرور: قم بزيارة إدارة المرور التي تتبع محل إقامتك. شراء النموذج: اشترِ نموذج 265 من قسم المرور لملئه. اجتياز الاختبارات: قم بإجراء الاختبار النظري للقيادة وقواعد المرور، ثم الاختبار العملي في القيادة. سداد الرسوم: ادفع جميع الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة. استلام الرخصة: بعد اجتياز جميع الاختبارات وسداد الرسوم، يمكنك استلام رخصتك، والتي قد تستغرق الإجراءات مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في المجمل داخل وحدة المرور.



استخراج رخصة موتوسيكل

رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

أوضحت وزارة الداخلية برسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وهي دفع مبلغ 35 جنيها ثمن حافظة استخراج رخصة القيادة، و150 جنيها رسوم كشف طبي وشهادات طبية، و50 جنيها رسوم اختبار إشارات داخل وحدة المرور، و30 جنيها رسوم نموذج 256 مرور، و20 جنيها شهادة براءة ذمة وضريبة بـ 250 جنيها، ثم استلام الرخصة في النهاية.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

حددت وزارة الداخلية شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وجاء ضمنها:

1- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية عن سن 18 عاما.

2- أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة لائقا صحيا لقيادة موتوسيكل.

3- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو الأمية.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

شهادة كشف طبي (باطنة ونظر) من مستشفى حكومي أو مركز معتمد.

شهادة تحليل تثبت عدم تعاطي المخدرات.

شهادة مخالفات (إبراء ذمة مالية).

نموذج 256 مرور (طلب استخراج رخصة).

اجتياز الاختبار النظري والعملي للقيادة.

بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة منها.

شهادة التخرج أو المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة

سداد جميع الرسوم والمخالفات إن وجدت.

اجتياز جميع الاختبارات المقررة بنجاح.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

أن يكون لائقا طبيا.

تقديم شهادة تعليمية (محو أمية على الأقل).