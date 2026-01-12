محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في الإعلان عن الكرة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا، برفقة أساطير الكرة.

وظهر محمد صلاح في الإعلان، برفقة كل من زين الدين زيدان، وليونيل ميسي، وتوني كروس، وجود بيلينجهام، وعثمان ديمبيلي، ولامين يامال، مُتحِّدين حول الكرة التي كانت محور لحظاتهم الحاسمة، ممثلةً 25 عامًا من التاريخ العريق والأجيال القادمة.

ونشر الاتحاد الأوروبى، تقريرا، عبر موقعه الرسمي، عن الكرة الجديدة التي يحتفل فيها بشراكة 25 عاما مع الراعى الرسمي للبطولة، ويظهر الرقم بشكل بارز على الكرة، ويرمز إلى العلاقة الدائمة بين الراعي ودوري أبطال أوروبا واللاعبين الذين ساهموا في تشكيل تاريخه.

وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أن الكرة الجديدة تحافظ على أعلى معايير اللعب في المباريات، وتستخدم نفس البنية الملحومة حراريا دون لحامات، والموجودة في كرات مباريات دوري أبطال أوروبا الرسمية الأخيرة؛ مما يوفر أداءً متميزاً من خلال الدقة المثلى، والاتساق والتحكم فيها خلال جميع الظروف.