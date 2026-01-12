قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة التعامل على الأراضي الصادر قرار بسحبها | الصناعة تزف خبرا سارًا للمستثمرين
انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي

صلاح ودياز وأوسيمين
صلاح ودياز وأوسيمين
يسري غازي

يتصدر نجوم المنتخبات العربية ترتيب هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 قبل انطلاق منافسات دور نصف نهائي البطولة القارية.

واحتل ابراهيم دياز نجم منتخب المغرب ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 5 أهداف.

فيما حل محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني في المركز الثاني بترتيب هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 4 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب على النحو التالي: 

1- ابراهيم دياز منتخب المغرب 5 أهداف

2- محمد صلاح منتخب مصر 4 أهداف

3- فيكتور أوسيمين منتخب نيجيريا 4 أهداف 

4- أديمولا لوكمان منتخب نيجيريا 3 أهداف 

5- أحمد ديالو منتخب كوت ديفوار 3 أهداف 

6- أيوب الكعبي منتخب المغرب 3 أهداف 

7- لاسين سينايكو منتخب مالي 3 أهداف

8- رياض محرز منتخب الجزائر 3 نقاط

وتحظى مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 باهتمام واسع من جماهير كرة القدم في القارة السمراء خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب لحظة الحسم وتحديد طرفي المباراة النهائية المنتظرة، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري. 

وتترقب الجماهير مواجهتين من العيار الثقيل تجمعان بين منتخبات مصر والسنغال، وكذلك المغرب ونيجيريا، في صراع قوي على بطاقتي التأهل للنهائي القاري.

ويحرص عشاق الساحرة المستديرة على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد المباريات والقنوات الناقلة، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات الأربعة، التي أثبتت جدارتها بالوصول إلى هذا الدور المتقدم من البطولة.

موعد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميًا عن مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تقام المواجهتان مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير، من أجل تحديد المنتخبين المتأهلين إلى النهائي المنتظر.

وتشهد مباريات نصف النهائي إثارة كبيرة، نظرًا لقوة المنتخبات المشاركة وتاريخها الحافل في البطولة، ما يعد الجماهير بليلة كروية ممتعة ومليئة بالندية والتشويق.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي

تقام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي. وتعد هذه المواجهة من أبرز مباريات البطولة، نظرًا للتنافس التاريخي بين المنتخبين.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف النهائي

أما اللقاء الثاني في نصف النهائي، فيجمع بين منتخبي المغرب ونيجيريا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، بينما تقام في التاسعة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

وتترقب الجماهير العربية والإفريقية هاتين المباراتين، على أمل مشاهدة كرة قدم ممتعة تليق بحجم البطولة وقيمة المنتخبات المتنافسة.

محمد صلاح ابراهيم دياز فيكتور اوسيمين كأس أمم إفريقيا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

بالصور

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد