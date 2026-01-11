قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا

أحمد حسن
أحمد حسن
إسلام مقلد

سلّطت الإحصائيات التاريخية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الضوء على قائمة أفضل الهدافين في الأدوار الإقصائية، والتي ضمت عددًا كبيرًا من أساطير الكرة الإفريقية، يتقدمهم النجم المصري أحمد حسن، في تأكيد جديد على الحضور القوي للكرة المصرية في اللحظات الحاسمة من البطولة القارية.

أحمد حسن يتصدر الهدافين في الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الإفريقية

وتصدر أحمد حسن قائمة الهدافين في الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الإفريقية برصيد 6 أهداف، متساويًا مع النيجيري رشيدي يكيني، وأسطورة الكونغو الديمقراطية نداي مولامبا، في إنجاز يعكس القيمة الكبيرة لهؤلاء اللاعبين في المباريات الفاصلة التي لا تحتمل الأخطاء.

وجاء في المركز التالي المصري محمد دياب العطار برصيد 5 أهداف، ليواصل اللاعبون المصريون حضورهم اللافت في صدارة هذه القائمة التاريخية، خاصة في المباريات الكبرى التي تحدد مصير البطولات.

لاعبين سجلوا 4 أهداف

وضمت قائمة اللاعبين الذين سجلوا 4 أهداف في الأدوار الإقصائية، مجموعة من أبرز نجوم القارة عبر مختلف العصور، على رأسهم الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواريان لوران بوكو وديدييه دروجبا، إلى جانب باتريك مبوما، وفينسنت أبو بكر من الكاميرون.

عمرو زكي في القائمة

كما شملت القائمة نجومًا آخرين تركوا بصمات لا تُنسى، مثل الغاني مينجيستو، وويلي مفوم، وجاي جاي أوكوشا نجم نيجيريا، والمصري عمرو زكي، والغاني مبارك واكاسو، والنيجيري أوديون إيجالو، بالإضافة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر، الذي لا يزال يملك الفرصة لتعزيز رصيده في النسخ الحالية والمقبلة من البطولة.

بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية الأدوار الإقصائية الكرة الإفريقية أحمد حسن محمد دياب العطار عمرو زكي

