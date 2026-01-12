موعد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تحظى مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 باهتمام واسع من جماهير كرة القدم في القارة السمراء خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب لحظة الحسم وتحديد طرفي المباراة النهائية المنتظرة، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري.

وتترقب الجماهير مواجهتين من العيار الثقيل تجمعان بين منتخبات مصر والسنغال، وكذلك المغرب ونيجيريا، في صراع قوي على بطاقتي التأهل للنهائي القاري.

ويحرص عشاق الساحرة المستديرة على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد المباريات والقنوات الناقلة، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات الأربعة، التي أثبتت جدارتها بالوصول إلى هذا الدور المتقدم من البطولة.



موعد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميًا عن مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تقام المواجهتان مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير، من أجل تحديد المنتخبين المتأهلين إلى النهائي المنتظر.

وتشهد مباريات نصف النهائي إثارة كبيرة، نظرًا لقوة المنتخبات المشاركة وتاريخها الحافل في البطولة، ما يعد الجماهير بليلة كروية ممتعة ومليئة بالندية والتشويق.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي

تقام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي. وتعد هذه المواجهة من أبرز مباريات البطولة، نظرًا للتنافس التاريخي بين المنتخبين.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف النهائي

أما اللقاء الثاني في نصف النهائي، فيجمع بين منتخبي المغرب ونيجيريا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، بينما تقام في التاسعة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

وتترقب الجماهير العربية والإفريقية هاتين المباراتين، على أمل مشاهدة كرة قدم ممتعة تليق بحجم البطولة وقيمة المنتخبات المتنافسة



