ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

كأس أمم أفريقيا 2025 تكشف تحوّلات أنماط مشاهدة كرة القدم بالشرق الأوسط

أحمد عبد القوى

تواصل بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 تأكيد مكانتها كإحدى أبرز البطولات الكروية على مستوى القارة الأفريقية، وسط متابعة جماهيرية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يقتصر تأثيرها على المستطيل الأخضر فحسب، بل يمتد ليعكس تحوّلات ملموسة في أنماط متابعة المحتوى الرياضي المباشر.

وشهدت البطولة منافسات قوية منذ انطلاقها، حيث نجح منتخب مصر في بلوغ الدور نصف النهائي الذي يواجه فيه نظيره السنغالي، بينما طرفي المباراة الأخري في نصف النهائي المنتخب المغربي، الذي استفاد من عاملي الأرض والجمهور، ونظيره النيجيري.

وبالتوازي مع مجريات المنافسات داخل الملاعب، أظهرت بيانات المشاهدة خلال البطولة تغيّرًا واضحًا في سلوك الجمهور. فقد تصدّرت أجهزة التلفزيون الوسيلة الأكثر استخدامًا لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، تلتها الهواتف الذكية، ما يعكس تفضيل الجماهير لتجربة المشاهدة الجماعية عبر الشاشات الكبيرة خلال البطولات الكبرى، مع استمرار الدور المتنامي للمنصات الرقمية في دعم هذه التجربة.

وفي هذا السياق، أشار جون-بول ماكيرلي، نائب رئيس التسويق والمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن البطولة أسهمت في ارتفاع معدلات الاشتراك في عدد من الأسواق الرئيسية، تصدّرتها مصر والمغرب والجزائر وتونس، بما يعكس الأهمية الثقافية والرياضية للبطولة في دول شمال أفريقيا.

وأوضح أن أسواقًا مثل الإمارات ومصر والمغرب والكويت وقطر سجّلت مستويات وصول رقمي مرتفعة، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وتزايد الطلب على المحتوى الرياضي المتميز.

وأضاف أن مصر برزت كأكبر سوق للباقات المحلية المخصّصة، تلتها المغرب والجزائر وتونس، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالعروض المرتبطة بالبطولات الكبرى والمحتوى المحلي.

وتواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية حضورها القوي جماهيريًا وإعلاميًا، مؤكدة دورها المحوري في تشكيل مشهد متابعة كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء داخل الملاعب أو عبر الشاشات.

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

