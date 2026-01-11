فوضى عارمة.. كاف يحقق في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا في أمم أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتح تحقيقا عقب أحداث العنف التي اندلعت بعد مباراة نيجيريا والجزائر بدور الثمانية والتي انتهت بفوز نيجيريا 2/صفر في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وقالت تقارير صحفية أن المباارة تحولت إلى فوضى عارمة سواء داخل الملعب أو خارجه، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب النيجيري تأهله للدور قبل النهائي.

ودخل لاعبو المنتخب الجزائري في اشتباكات مع الحكم عيسى سي وطاقمه المساعد وذلك احتجاجا على القرارات التحكيمية، حيث قام اللاعبون بمحاصرة الحكم لتتدخل قوات الأمن لمنع الاشتباكات حيث كاد الأمر أن ينقلب إلى مشادة كلامية حادة بين الفريقين.

وامتد الشغب إلى المدرجات حيث حاولت بعض الجماهير الجزائرية اختراق الحواجز وأكدت تقارير أن أجزاء من الملعب تعرضت للتلف قبل تدخل رجال الأمن.

وأكد كاف أنه يراجع حاليا التقارير الواردة من الحكام وأفرد الأمن وممثلي وسائل الإعلام.