فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
رياضة

فوضى عارمة.. كاف يحقق في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا في أمم أفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتح تحقيقا عقب أحداث العنف التي اندلعت بعد مباراة نيجيريا والجزائر بدور الثمانية والتي انتهت بفوز نيجيريا 2/صفر في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.
وقالت تقارير صحفية أن المباارة تحولت إلى فوضى عارمة سواء داخل الملعب أو خارجه، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب النيجيري تأهله للدور قبل النهائي.
ودخل لاعبو المنتخب الجزائري في اشتباكات مع الحكم عيسى سي وطاقمه المساعد وذلك احتجاجا على القرارات التحكيمية، حيث قام اللاعبون بمحاصرة الحكم لتتدخل قوات الأمن لمنع الاشتباكات حيث كاد الأمر أن ينقلب إلى مشادة كلامية حادة بين الفريقين.
وامتد الشغب إلى المدرجات حيث حاولت بعض الجماهير الجزائرية اختراق الحواجز وأكدت تقارير أن أجزاء من الملعب تعرضت للتلف قبل تدخل رجال الأمن.
وأكد كاف أنه يراجع حاليا التقارير الواردة من الحكام وأفرد الأمن وممثلي وسائل الإعلام.

