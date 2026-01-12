كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

يقولون أن ماتشهده الولايات المتحدة حاليا ربيعا أمريكيا ومع التحفظ على وصف المظاهرات بأنها ربيع إلا أننى أرى أن المظاهرات التى تجوب عدة ولايات أمريكية متبوعة بعنف متبادل بين المتظاهرين ومايسمى بقوات الهجرة والترحيل هناك ؛ أراها مجرد هبة ريح لن تنتج ماأنتجته من فوضى فى منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاعها تحت مسمى الربيع العربى فى عام ٢٠١١ ولازلنا وسنزال نحصد آثارها السلبية الى وقت غير معلوم ولا محدود .المظاهرات الأمريكية والتى بدأت منذ عدة أيام فى مينابوليس عقب قتل مايصفونها بقوات الرئيس الامريكى دونالد ترامب لسيدة فى سيارتها بدعوى أنها بدأت بالعنف والمقاومة حينما حاولوا إلقاء القبض عليها لترحيلها.

هذه المظاهرات والتى أحتلت الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية ؛ كانت تصيبك بالدهشة والاستغراب ، أهذه هى أمريكا التى صدعتنا بحقوق الانسان والديمقراطية والحرية المتناهية ، أهذه هى من هدد رئيسها الفحل المغوار دونالد ترامب نظيره الايرانى بالقصف المباشر إذا ماتم التعامل مع المتظاهرين الايرانيين بالعنف !! هل هذه واشنطن التى تنتقد القمع الصينى للحريات والكبت العربى لحرية الرأى ؟ كيف تقول هذا ويقوم رجال شرطتها وجيشها بالتعامل العنيف مع المتظاهرين والذى وصل لاطلاق نار حى وسقوط قتلى ومصابين !! هذه أمريكا التى كانت تعاير منطقة الشرق الاوسط كلها بوجود دولة ديمقراطية فريدة من نوعها هى اسرائيل ، وهى أمريكا نفسها التى مدت إسرائيل بكافة الاسلحة لابادة الشعب الفلسطينى واحتلال أجزاء من سوريا والتموضع فى جنوب لبنان ، هى أمريكا التى اعترف رئيسها بأنه دعم رئيس الوزراء الاثيوبى فى بناء سد النهضة الذى يراد من وراءه تعطيش مصر وفرض سياسة الحصار عليها والاملاءات الامريكية!!. مايحدث فى عدد من الولايات الامريكية لن يتطور ليصل لما وصل اليه الربيع العربى منذ أكثر من عقد من الزمان ولكنه سيزيد من تشويه صورة الولايات المتحدة الامريكية وزيادة حجم الكراهية لادارتها المشؤمة ، مايحدث سيكون تلك القشة التى قصمت ظهر البعير وسيظهر الوجه الامريكى القبيح على حقيقته ذلك الوجه الذى تحركه أصابع الصهيونية العالمية وتدفع له البنوك اليهودية ورجال أعمال بنو صهيون كى يزيدوا من الهيمنة الامريكية التى تصب فى مصلحتهم ؛ ولكنهم وبدون وعى يخربون بيوتهم بأيديهم وايدى الجيل الجديد الذى كفر بالحلم الأمريكي ، وبوعود بنو صهيون بالتسيد على الدنيا كلها .

مايحدث فى أمريكا سيتم إحتواءه بكافة الطرق وإن وصلت إلى إجبار ترامب على تقديم استقالته ، ولكنه لن يمر مرور الكرام لأنه أظهر عوراة المجتمع الامريكى الذى يعبد الله على حرف وهاهو الان وجد انه يعبد اله من عجوة ؛ وأنه واهم تائه مستغل لمصلحة ادارة تحكمها وتتحكم فيها الأصابع اليهودية بصورة أو بأخرى . مايحدث فى أمريكا ليس إلا مرحلة تتزحزح فيها واشنطن عن مكانتها لتفسح المجال لأخرى تواصل السيطرة على العالم وتصبح قطبا جديدا يعيش مرحلة جديدة من الغطرسة والتمرس فى ظل وجود خاضعين خانعين يتعاملون مع القادم بمبدأ عاش الملك .. مات الملك !!!!!