التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شهدت الساعات الأخيرة ، تعرض ثلاث من نجوم الطرب الى أزمات صحية شديدة، مما أثار حالة من القلق من جانب جمهورهم ومتابعيهم.

ونرصد فى التقرير التالي، تطورات الحالة الصحية لكل من الكينج محمد منير وأمير الغناء هاني شاكر وصوت مصر شيرين عبد الوهاب.

الكينج محمد منير

أعلن محمد منير ، تأجيل حفله مع ويجز، الذي كان من المقرر إقامته فى دبي يوم 17 يناير 2026.

وكتب محمد منير ، عبر ستوري فيسبوك: إلى جمهوري الحبيب تم تأجيل حفل أرينا بدبي المقرر اقامته يوم ١٧ يناير ٢٠٢٦، لظروف طارئة خارجة عن إرادتي نزله شعبية).

وتابع: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريباً.

هاني شاكر

بينما أجرى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اتصالًا هاتفيًا مطولًا بالفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، استمر قرابة ساعة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة في العمود الفقري.

وطمأن مصطفى كامل ، جمهور الفنان هاني شاكر على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتحسن بشكل ملحوظ، متمنيًا له دوام العافية والعودة القريبة لنشاطه الفني.

وشهدت المكالمة استرجاعًا لسنوات طويلة من النجاحات الفنية التي جمعت الثنائي، حيث اتفقا على تقديم أغنيتين جديدتين للجمهور خلال الفترة المقبلة، في تعاون جديد يعيد إلى الأذهان سلسلة الأعمال الناجحة التي قدماها سويًا.

شيرين عبد الوهاب

بينما تداولت أنباء عن انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها.

تلك الأقاويل أثارت حالة من القلق لدى محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب التكتم على تطورات حالتها الصحية، وطمأنت البعض بسبب وجوها تحت رعاية صديقتها المقربة، وعائلة الفنانة زينة، حتى لا تترك نفسها للوحدة والانعزال.