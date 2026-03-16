الأضرار البشرية تتصاعد.. إصابة 200 جندي أمريكي خلال الحرب ضد إيران

أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيموثي هوكينز، بأن نحو 200 جندي أمريكي أُصيبوا بجروح في سبع دول مختلفة خلال الحملة العسكرية الجارية ضد إيران.

وأوضح هوكينز أن الغالبية العظمى من هذه الإصابات كانت طفيفة، وأن أكثر من 180 جنديًا أمريكيًا قد عادوا إلى الخدمة.

ويرفع هذا التحديث العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المصابين من 140 جنديًا، وفقًا لما أعلنه البنتاغون في 10 مارس.

في ذلك الوقت، ذكرت الوكالة أن ثماني إصابات من هذه الإصابات كانت خطيرة.

وكان مسؤول أمريكي قد صرّح سابقًا لشبكة CNN بأن الجنود الذين يُعتبرون مصابين بجروح خطيرة يشملون الحالات الحرجة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وقد قُتل 13 جنديًا أمريكيًا في العمليات حتى الآن وفقا للبيانات الرسمية.

ومن المعتاد أن يتذبذب عدد الإصابات أو يزداد بمرور الوقت، إذ قد لا يسعى الجنود إلى تلقي الرعاية الطبية فور وقوع الحادث، وذلك بحسب شدته.