طرح بوستر فيلم CRIME 101 قبل طرحه في السينمات

‏أصدرت الشركة المنتجة لفيلم CRIME 101، البوستر الرسمي، تمهيدًا لعرضه في السينمات خلال الفترة القادمة.

الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث و باري كيوغان و مونيكا باربارو و مارك رافالو.



تدور أحداث الفيلم حول عصابة تسرق المجوهرات ولكنهم ملتزمون بمجموعة من الإرشادات لتنفيذ السرقة بطريقة مثالية.



الفيلم سيُعرض في دور العرض بتاريخ 13 فبراير القادم.

وكان أخر أعمال كريس هيمسوورث هو فيلم Men in Black: International والذي حقفق إيرادات بقيمة 62 مليون دولار وذلك منذ عرضه فى أنحاء العالم





الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث، تيسا تومبسون، ليام نيسون، ريبيكا فيرجسون، إيما طومسون، رافع سبال، دافينا سيتارام، ناصر جاما، والفيلم من إخراج إف جارى جراى، ومن تأليف لويل كانينجهام، مات هولواى، الفن ماركوم.



وتدور أحداث الفيلم حول حماية الأرض من المخلوقات الغريبة التى تحاول السيطرة على الكون، وفى هذه المغامرة الجديدة يواجه هؤلاء الرجال أكبر تهديد لها حتى الآن.