قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد نايف: تعليقات المصريين فرحتني.. وميد تيرم حقق نجاحًا كبيرًا في السعوديةl خاص

محمد نايف
محمد نايف
أحمد البهى

عبر الفنان السعودي محمد نايف عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته علي مسلسله" ميد تيرم". 

وقال الفنان محمد نايف في تصريحات خاصة: ردود الأفعال التي وصلتني حول العمل جيدة للغاية، فقد لمست إعجاب الجمهور المصري بالعمل في الشارع، وسعيد بأن المشاهد المصري تعلّق بالشخصية التي جسّدتها داخل العمل، حتى إنهم يتمنون لي الاستمرار في الدراما المصرية، فكل تلك التعليقات فرحتني. 

وأضاف محمد نايف: العمل يحظى بمشاهدة عالية للغاية في المملكة العربية السعودية، فقد تلقيت عشرات الرسائل والمكالمات من هناك، يخبرونني بمدى سعادتهم بالعمل والدور، فأنا سعيد لأن أصبح لدي قاعدة جماهيرية من مصر والسعودية.

 مسلسل ميد تيرم من بطولة ياسمينا العبد، ويوسف رأفت، جلا هشام،محمد نايف، زياد ظاظا، دنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن المسلسل على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.

الفنان السعودي محمد نايف محمد نايف الفنان محمد نايف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج.. تعرف عليه

دعاء الرياح

دعاء الرياح.. 22 كلمة رددها النبي للوقاية منها.. وهذه أفضل 70 دعوة تقضي حوائجك

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد