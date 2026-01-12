محمد نايف: تعليقات المصريين فرحتني.. وميد تيرم حقق نجاحًا كبيرًا في السعوديةl خاص

عبر الفنان السعودي محمد نايف عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته علي مسلسله" ميد تيرم".

وقال الفنان محمد نايف في تصريحات خاصة: ردود الأفعال التي وصلتني حول العمل جيدة للغاية، فقد لمست إعجاب الجمهور المصري بالعمل في الشارع، وسعيد بأن المشاهد المصري تعلّق بالشخصية التي جسّدتها داخل العمل، حتى إنهم يتمنون لي الاستمرار في الدراما المصرية، فكل تلك التعليقات فرحتني.

وأضاف محمد نايف: العمل يحظى بمشاهدة عالية للغاية في المملكة العربية السعودية، فقد تلقيت عشرات الرسائل والمكالمات من هناك، يخبرونني بمدى سعادتهم بالعمل والدور، فأنا سعيد لأن أصبح لدي قاعدة جماهيرية من مصر والسعودية.

مسلسل ميد تيرم من بطولة ياسمينا العبد، ويوسف رأفت، جلا هشام،محمد نايف، زياد ظاظا، دنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن المسلسل على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.