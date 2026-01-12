بعد نجاحها بالقاهرة.. الأوبرا تعيد "سهرة شريعى" فى الأسكندرية

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام إعادة حفل “سهرة شريعى” للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، فى الثامنة مساء الخميس المقبل على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية”، وذلك بعد نجاح الحفل الذي أقيم بالقاهرة.

ويتضمن الحفل نخبة من الألحان الغنائية والدرامية التى وضعها الموسيقار عمار الشريعى منها امرأة من زمن الحب، مقدمة مسلسل العائلة، ارابيسك، الشهد والدموع، مبسوطين، كان فى فراشة، حبيبتى من ضفايرها، طبعا احباب وغيرها.. آداء مى حسن، آيات فاروق، إيناس عز الدين، أحمد عصام، محمد طارق مع الموهبة الواعدة الطفلة جنى أحمد عفت .

يأتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعادة إكتشاف ونشر الألحان المدموغة بالطابع المصرى الخالص إلى جانب إبراز قيم الوفاء للرموز الذين تركوا بصمات خالدة فى ساحة الإبداع .