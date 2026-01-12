بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان من اللون الأخضر، ضمن حفل جوائز جولدن جلوب فى نسختها النسخة الـ 83 منافسة شرسة بين الأعمال الفنية ونجومها، وذلك فى الحفل الذي أٌقيم على مسرح فندق بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت قد نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صور لها مع عائلتها عبر حسابها الخاص، خلال زيارة سياحية إلى مصر.

ريا أبي راشد: أخوض تجربة التمثيل قريبا

كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشدعن استعدادها لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك، مؤكدة أن المشروع لا يزال قيد التحضير ولم يتم الاتفاق النهائي عليه بعد.



أوضحت "أبي راشد" أنها لطالما أحبت الأدوار الصوتية ورأت فيها مزيجاً بين التقديم والتمثيل، لكنها مؤخراً شعرت بأنها وجدت الشخص المناسب والمشروع المناسب لتجربة التمثيل الفعلي. ورفضت ذكر اسم الفنان الذي رأت أنه مناسب أن تشاركه التمثيل.

قالت: "حسيت إنه هيدي الفرصة المناسبة لأعرف إذا عندي موهبة بالتمثيل أو لا. يمكن تكون تجربة فاشلة وأكتشف إنه ما عندي الموهبة، ويمكن أكتشف شي جديد بحبّه وأكمل فيه".



ورغم حماسها، أوضحت أنها لا تسعى لدور بطولة، بل لخوض التجربة بحذر ومسؤولية، مؤكدة:"أنا دايمًا قدام الناس، وهيدا ما بيخوفني. بس أول ناقد راح يكون أنا. وإذا ما كنت منيحة، بقول لحالي: يا بنت هيدا مش مجالك". مؤكدة أن العمل سيكون باللغة العربية.