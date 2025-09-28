قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
أخبار البلد

كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة

رخصة قيادة
رخصة قيادة
محمد غالي

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة، باعتبارها وثيقة أساسية تتيح قيادة السيارات وفقا لقانون المرور. 

كيفية الحصول علي رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة 

وقد أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتشمل ضوابط طبية أكثر دقة، أبرزها ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، بجانب الفحص الطبي المعتاد.

رخصة قيادة

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

شهادة كشف طبي (باطنة ونظر) من مستشفى حكومي أو مركز معتمد.
شهادة تحليل تثبت عدم تعاطي المخدرات.
شهادة مخالفات (إبراء ذمة مالية).
نموذج 256 مرور (طلب استخراج رخصة).
اجتياز الاختبار النظري والعملي للقيادة.

بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة منها.
شهادة التخرج أو المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.
عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة

سداد جميع الرسوم والمخالفات إن وجدت.
اجتياز جميع الاختبارات المقررة بنجاح.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.
أن يكون لائقا طبيا.
تقديم شهادة تعليمية (محو أمية على الأقل).

رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة 2025

رسوم الإصدار والتأمين وتنمية موارد الدولة: 615 جنيها.
ملف وحافظة الرخصة: 60 جنيها.

استمارة بيانات: 105 جنيهات.
الكشف الطبي وفصيلة الدم: 480 جنيها.
 

خطوات استخراج رخصة القيادة من وحدة المرور

1. التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة.
2. تقديم المستندات المطلوبة وملء نموذج الطلب.
3. إجراء الكشف الطبي المعتمد.
4. شراء نموذج 256 مرور.
5. دخول اختبارات القيادة النظرية والعملية.
6. سداد الرسوم المقررة.
7. استلام الرخصة بعد اعتمادها رسميا.

خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

1. الدخول على الموقع الرسمي:(https://digital.gov.eg/).
2. اختيار خدمات المرور ثم "استخراج رخصة قيادة جديدة".
3. إدخال البيانات الشخصية بدقة.
4. رفع صور المستندات المطلوبة.
5. حجز موعد للفحص الطبي.
6. سداد الرسوم إلكترونيا.
7. استلام الرخصة من وحدة المرور بعد اعتماد الطلب.

حالات سحب رخصة القيادة وفق قانون المرور

عدم استخدام الأنوار الأمامية والخلفية ليلا.
استخدام الأنوار المبهرة بشكل خاطئ.
تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة.
استعمال الرخصة في غير الغرض المخصص لها.

تعديلات جديدة لاستخراج رخص القيادة 2025

وشهدت إجراءات استخراج رخص القيادة في مصر تعديلات جديدة أجرتها وزارة الداخلية، وذلك بعد اعتماد تعديلات على نص المادتين 259 "الفقرة الأولى" والمادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بهدف رفع معايير السلامة والتشديد على الفحوصات الطبية لضمان جاهزية المتقدمين للحصول على الرخصة.

وبحسب التعديلات الجديدة، نصت المادة 259 فقرة أولى على أن اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 من القانون يتم إثباتها عبر قرار صادر من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية. 
ويشمل ذلك التحقق من سلامة الجسم والسمع بشكل عام، والتأكد من خلو المتقدم من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع. 

كما يتم قياس القدرة على قيادة المركبات بأمان، وتحديد درجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.

أما المادة 261، فقد أوكلت إلى القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية مهمة توقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على الرخص، وذلك وفق البنود 2، 3، 4، 6، 8، 11، 12 من المادة 34 من القانون. 

كما أكدت المادة على إعادة الكشف الطبي إذا لزم الأمر، مع سقوط قرار القومسيون أو المركز الطبي في حال عدم استكمال إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع الكشف.

كما شملت التعديلات إضافة بند فرعي جديد "د" إلى البند (3) من المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي نص على ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، وذلك كشرط أساسي للحصول على الرخصة.

وتلخصت أبرز النقاط التي يشدد عليها القومسيون الطبي في الآتي:

التحقق من سلامة الجسم والسمع.
التأكد من خلو المتقدم من تعاطي المواد المخدرة.
خلو الجسم من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع.
إثبات القدرة على قيادة المركبات بأمان مع تحديد درجة الإبصار.
إثبات فصيلة الدم ضمن الفحوصات الطبية الأساسية.

هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز معايير السلامة المرورية والتشديد على الفحوصات الطبية لضمان أهلية المتقدمين لقيادة المركبات، وهو ما يسهم في الحد من الحوادث وتحسين مستوى الانضباط على الطرق.

رخصة قيادة رخصة قيادة خاصة استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة رسوم استخراج رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة خطوات استخراج رخصة القيادة

