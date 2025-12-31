لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

مع اقتراب أعياد الميلاد، لا تتشابه مظاهر الاحتفال حول العالم، فإلى جانب شجرة الكريسماس المضيئة والهدايا وموائد الطعام التقليدية، تطفو على السطح طقوس وعادات غريبة تعكس تنوع الثقافات والمعتقدات الشعبية، بعضها يعود إلى قرون مضت، وبعضها الآخر لا يزال حيا حتى اليوم.

في تقليد متجذر في الموروث الشعبي، يحرص النرويجيون ليلة 24 ديسمبر على إخفاء المكانس داخل منازلهم.

ويعود هذا السلوك إلى اعتقاد قديم بأن الساحرات والأرواح الشريرة تخرج في تلك الليلة بحثًا عن مكانس تطير بها وتنشر الفوضى، ما دفع السكان إلى إبعادها احتياطًا.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

