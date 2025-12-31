قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد ماهر
محمد ماهر

بخطوات ثابتة، تخطّى المنتخب الوطني مرحلة دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية. ويمكننا أن نُعطي تقييمًا «جيدًا» لمجمل أداء المنتخب في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن.

تحققت مكاسب عديدة، في مقدمتها استعادة الثقة المفقودة منذ فترة، سواء ثقة اللاعبين في أنفسهم أو ثقة الجمهور في اللاعبين ومدربهم، بعد مرحلة من الشك طالت الجميع. ولأول مرة منذ مدة ليست بالقصيرة، تشعر أن الروح القتالية، والأداء الجماعي، واللعب بروح الفريق، قد عادت من جديد بعد غياب.

لا يمكن لأحد التقليل من دور محمد صلاح وثقله الفني، لكنني شخصيًا شعرت بأن الفريق لم يعد يعتمد على صلاح بمفرده، أو بمعنى أدق، أن الاعتماد الأكبر أصبح على عناصر الفريق ككل، وهو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون.

المرونة التكتيكية التي أدار بها حسام حسن المباريات تُحسب له، خاصة بعدما أخذ عليه البعض جمود فكره التدريبي، لكننا رأينا منتخبًا قادرًا على تغيير طريقة وخطة اللعب وفقًا لإمكانات المنافس وقدراته الفنية.

حتى في المباراة الأخيرة أمام أنجولا، ومع تخوّف البعض من خسارة قد تعكر صفو المزاج الكروي المصري، منح حسام حسن الفرصة للبدلاء بالكامل. ورغم أن المستوى لم يرقَ لطموحات الجماهير، فإن الأمور سارت كما خُطط لها، وانتهت المباراة بالتعادل من حيث النتيجة، مع تحقيق مكسب بالغ الأهمية، وهو إراحة العناصر الأساسية لفترة طويلة، نأمل أن تكون خطوة موفقة، خاصة في ظل الملاحم البدنية المنتظرة في الأدوار القادمة.

ومن تابع مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، ورأى حجم الصراع البدني الكبير بينهما، يدرك تمامًا طبيعة التحديات التي تنتظر منتخبنا الوطني.

وبالتزامن مع الأحداث الجارية في المغرب، التي تنظم — للأمانة — بطولة ناجحة للغاية حتى الآن، سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو الملاعب الفخمة ذات الأرضيات الرائعة، خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ليعلن أن مصر ستتقدم بملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية نسخة 2028، مؤكدًا جاهزية الملاعب والمنشآت لاستضافة الحدث القاري الكبير…!

لا شك أن مصر تمتلك الخبرات والكوادر القادرة على تنظيم البطولة على أعلى مستوى، وقد حدث ذلك بالفعل في نسخة 2019، ونجحنا في إخراج بطولة مميزة. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ملاعبنا ومنشآتنا الرياضية جاهزة فعليًا؟

باستثناء استاد العاصمة الإدارية، هل نمتلك استادًا آخر يضاهي استاد مولاي عبد الله أو استاد طنجة الكبير؟ المغرب تنظم البطولة على تسعة استادات، تحتار في اختيار الأجمل بينها، بينما تكفيك نظرة واحدة إلى أرضيات ملاعبنا ومدرجاتها لتعرف مدى الجاهزية.

ويكفي أن تعلم أن المسافة بين المدرجات الخلفية وأرضية الملعب في استاد الإسكندرية تقارب 70 مترًا! أما إذا كنت تملك رفاهية الصبر، فيمكنك الانتظار حتى تنمو «البذرة الشتوية» في استاد القاهرة.

عزيزي المتحدث الرسمي، أعتقد أن هذا التصريح كان ينقصه توضيح الكثير من الأمور، بخلاف كلمة «الجاهزية».
فمصر قادرة على إحداث طفرة حقيقية في المنشآت الرياضية، تماثل الطفرة التي حدثت في إنشاء الطرق والكباري، فقط عندما تتوفر الإرادة.

المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

المتهمة

رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

صورة أرشيفية

الحبس عامين لقبطان غواصة سندباد بعد حادث غرقها في الغردقة

المتهم

رقص خادش للحياء | تفاصيل حبس صانع محتوى بمصر الجديدة

بالصور

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد