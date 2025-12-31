عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، عن خصم يصل إلى 50% على حجوزات تذاكر الطيران خلال الساعات الأخيرة من العام الميلادي الحالي وقبل بداية عام 2026.

خصم لمدة 6 ساعات على تذاكر مصر للطيران

قالت مصر للطيران، في إعلانها على حسابها الرسمي: "بدأ العد التنازلي لاستقبال عام 2026، وبهذه المناسبة اغتنم الفرصة واحجز رحلتك القادمة مع مصرللطيران خلال الـ6 ساعات القادمة قبل نهاية العام الجاري لتحصل على خصم يصل إلى 50% على تذاكر الطيران.

أوضحت مصر للطيران، أن فترة الحجز، هي خلال اليوم 31 ديسمبر 2025، وأن العرض ساري اليوم فقط من الساعة 6:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل).

نوهت مصر للطيران، أن الحجوزات متوفرة على موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.

خط طيران جديد بين القاهرة وأوروبا

بالتزامن مع العام الجديد، أعلنت مصر للطيران عن إطلاق خط جديد يربط بين القاهرة ومدينة ڤينيسيا الإيطالية، وذلك اعتبارًا من يونيو 2026، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الاثنين والجمعة، وذلك وفقًا للجدول الصيفي للتشغيل، على متن طائرات من طراز A320neo ، التي تُعد من الطرازات الحديثة والاقتصادية في استهلاك الوقود، وتتميز بمقصورة ركاب مريحة، وتجهيزات متطورة، بما يضمن تجربة سفر متميزة تلبي تطلعات مختلف شرائح المسافرين، ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين مصر وإيطاليا، ولتعزيز الترابط مع أحد أهم المقاصد السياحية والثقافية في أوروبا.

وبانضمام خط ڤينيسيا الجديد، يصبح عدد رحلات مصر للطيران إلى إيطاليا 33 رحلة أسبوعيًا خلال موسم الصيف، بواقع 14 رحلة أسبوعيًا إلى روما، ورفع تشغيل الشركة إلى مدينة ميلانو وصولاً إلى ١٧ رحلة أسبوعيًا بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى ڤينيسيا.