قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السنغال: توفير الكهرباء لـ 6471 قرية بحلول عام 2029 بتكلفة 724 مليون دولار

السنغال
السنغال
أ ش أ

تخطط السلطات في السنغال لربط 6471 قرية بالشبكة الكهربائية ، بتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليار فرنك أفريقي (نحو 724 مليون دولار أمريكي) لتتمكن من توصيل الكهرباء لجميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030..حيث أن نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية لا تتجاوز 66% .

ونقلت وكالة إيكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية عن دجيبي دينج مدير المعدات الأول لدى الشركة الوطنية للكهرباء في السنغال (سينيليك) - عقب تدشين منشآت كهربائية مصممة لربط عدد من القرى في منطقتي فاتيك وكاولاك بالشبكة -:"إن الشركة تخطط لربط 6471 قرية بالكهرباء بحلول عام 2029، بتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليار فرنك أفريقي (نحو 724 مليون دولار أمريكي).مشيرا إلى أن البنك الدولي قرر دعم البلاد في هذا المشروع.. معربا عن أمله في أن يتوفر هذا التمويل قريبا جدا حتى تتمكن بلاده من بدء العمل وتحقيق وصول شامل للكهرباء.

وكانت السنغال قد اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات عديدة لتحقيق هدف توفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2029. فقد تم تعزيز شبكة الكهرباء في العاصمة دكار بتشغيل أربع محطات فرعية عالية الجهد في فبراير الحالي. ووفقا لتقرير "الكهرباء 2026" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في فبراير الحالي، فإن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، بما يتماشى مع خطة "ميثاق الطاقة" التي تهدف إلى زيادة نسبة الوصول إلى الكهرباء بنسبة 2,9% سنويا لتحقيق التغطية الكاملة قبل عام واحد من الموعد النهائي العالمي للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والذى تم تحديده لعام 2030.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تحولا جذريا في مزيج الطاقة الكهربائية في السنغال.. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الغاز في إنتاج الكهرباء الوطني من أقل من 1% في عام 2025 إلى نحو 30% بحلول عام 2030، في مزيج كانت تهيمن عليه قديما محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط، ومن المتوقع أن تصل حصة الطاقة المتجددة إلى 22% في عام 2030، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2025.

وفي عام 2024، كان نحو 84% من سكان السنغال يحصلون على الكهرباء. وبينما تتمتع المناطق الحضرية بتغطية كاملة، فإن نسبة الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية تبلغ 66%.


 

السنغال بالشبكة الكهربائية أنحاء البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادا لرمضان

الفدية

هل يجوز إخراج فدية الصيام دفعة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد